أمرت النيابة العامة في بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل 3 من المدرسين المحتجزين على ذمة التحقيقات في قضية وفاة التلميذ إبراهيم حسن محمد عبد ربه، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية بكفالة 10 آلاف جنية لكل منهم.

وقرر النيابة إخلاء سبيل، "محمود ف.ا."، مشرف الفناء، "ماهر.ع.ا"، مشرف دور، و"صابحة.م.ا"، مشرف دور، كما سبق إخلاء سبيل "يسري.ا"، مدير المدرسة.

واستدعت النيابة العامة عددا من المدرسين في المدرسة، لسماع أقوالهم في المحضر.

وكان والد التلميذ، قد اتهم إدارة المدرسة بالإهمال الذي تسبب في وفاة ابنه داخلها أثناء أول يوم دراسي في العام 2018/2019.

وأكد بيان رسمي لمحافظة الدقهلية، أن التلميذ توفي أثناء نزول الطلاب لقضاء فسحة، اليوم، إثر حدوث تدافع بينهم على سلم المدرسة والذي تسبب في سقوطه، ونقله للوحدة الصحية بالقرية المجاورة لسور المدرسة إلا أنه توفى لدى وصوله.

وأفاد التقرير المبدئي بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاة الطالب، وفي انتظار التقرير النهائي لسبب الوفاة.

وأوضح البيان أنه لدى علم محافظ الدقهلية قرر إلغاء تكليف مدير مدرسة الزهراء الابتدائية ببلقاس وإحالة مشرف الدور والفناء ومدرس الحصة للتحقيق، وكلف علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالانتقال إلى المدرسة وعرض تقرير مفصل عن الواقعة.