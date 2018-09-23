نعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقادة الوزارة تلميذا في الصف الثالث الابتدائي والذي وافته المنية اليوم بمستشفى بلقاس المركزي.

وصرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن التلميذ إبراهيم محمد حسن عبدربه طالب في الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية فى قرية بسنديلة توفي في مستشفى القرية بعد نقله من المدرسة حيث وقع على الأرض نتيجة تدافع زملاؤه، حيث أصيب بخدوش وكدمات لا تؤدي للوفاة، وعلى الفور نقل لمستشفى بلقاس المركزي ولكن كان قد وافته المنية.

وأضاف خيري، أنه سيجري إعداد تقرير لتحديد سبب الوفاة، مؤكدا إلغاء تكليف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية، وكذلك تحويل مشرفي الأدوار والطابور ومدرس الفصل للتحقيق بالشؤون القانونية.

وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة خالص العزاء والمواساة لأسرة التلميذ المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله الصبر والسلوان.