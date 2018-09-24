عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاء مفتوح مع خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب، في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش زيارته الرعوية الحالية إلى أمريكا، التي بدأت يوم 13 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر لعدة أسابيع.

وأجاب البابا، خلال اللقاء، علی عدد من أسئلة الحضور، والتي تناولت موضوعات سياسية وكنسية وأسرية، وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتجميع تلك الأسئلة والأجابات، التي جاءت في شكل الحوار التالي..

- أخبار مصر الفترة دي إيه؟

نشكر ربنا كل الأمور تمشي كويس وأرجوكم مجتمعنا بيتغير والصورة بتتغير، إحنا قعدنا سنين مفيش محافظ مسيحي لكن تم تعيين اثنين محافظين وكمان أول سيدة محافظة تبقى مسيحية وكمان لما يبقى عندنا 39 نائب مسيحي في البرلمان بعد ماكان واحد أو اثنين، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ثم خطوة، أرجوكم كونوا في نظرة متوازنة للأمور، ويوجد إخلاص وجدية ورغبة حقيقية فى التغيير وبنتكلم عن المساواة وتغيير الشعوب وهذا يحتاج أجيال لكن خلوا فيه نظرة متوازنة للأمور ونحن على طريق الكمال بنعمة ربنا.

البابا: الكنيسة أنشئت 7 مدارس وفي طريقنا لإنشاء 7 مستشفيات بإدارة واحدة

- كيف أساعد في نمو مصر؟

من خلال رؤيتك والزيارات من خلال أي استثمار لك في مصر والمساهمة في مشروعات المدارس والمستشفيات ونحن أنشأنا بالمكتب البابوي مكتب لمشروعات التعليم والصحة فقط وبدأنا إنشاء 7 مدراس وفي طريقنا لإنشاء 7 مستشفيات بإدارة واحدة، وبلدنا الآن بتعمل بمنظومة تعليمية جديدة وصحية أيضًا.

- هل الأمور في مصر مستقرة ؟ لأني أرغب فى زيارة مصر وأديرتها أنا وأسرتي؟

"تيجي تزور مصر ونرحب بك ولو حبيت تصيف كمان.. احنا عملنا المؤتمر الدولي الأول لشباب الكنيسة في مصر وشاركوا وقضوا وقت جميل وزاروا الأهرامات وقناة السويس وعملوا رحلة بحرية من الإسكندرية وباتوا الشباب فى دير مارمينا والشابات فى دير راهبات وقضوا ليلة تسبيح رائعة وزاروا الأوبرا واللى عايز يزور مصر أهلًا وسهلًا والوضع تغير تمامًا غير من 5 سنين.

- كيف نميز بين الأفكار من الله وعدو الخير؟

أفكار عدو الخير دائمًا تسبب لك الأرق والتوتر ولا تصنع سلام ولكن التي من الله كلها أفكار فيها محبة وسلام وممكن أقول كلمة تخلى الناس تزعل من بعض والفكرة التي من الله تجعلهم يحبوا بعض أكثر.

البابا: نفكر في إنشاء إيبارشية مستقلة بنيوجيرسي ومجلس أعلى للتعليم الكنسي

- ماهي رؤية قداستك لنيو جيرسي؟

إحنا لسة بندرس ونشوف الكنائس ووضعها وبنفكر، خد بالك إنه في ظرف 5 سنين بقى فيه 4 إيبارشيات جديدة غير جنوب أمريكا، الأنبا يوسف، ولوس أنجلوس، الأنبا سيرابيون والأنبا دافيد والأنبا كاراس والأنبا سيرافيم، لأن الإيبارشية هي الشكل الكنسي الكامل للعمل وهذا الفكر موجود، والكنائس عاملة زى حبات السبحة لو مفيش الخيط اللي رابطها يبقى ملهاش كيان وفكرة تأسيس إيبارشيات قائمة مثل شمال فرنسا وجنوبها وهولندا واليونان، وهكذا محافظة الوادي الجديد أكبر محافظة في مصر ظلت سنين طويلة بدون أسقف ولكن أقمنا حينها المتنيح الأنبا بقطر ولكن ربنا اختاره بعد سنتين من تجليسه بسب مرضه لكن بقى فيه كيان، ونيوجيرسي تحت الدراسة الآن.

- هل تفكر الكنيسة فى إنشاء أسقفية للتعليم لمواجهة الفكر الدخيل والتعليم اليوناني والبيزنطي ؟

احنا بنفكر في إنشاء مجلس أعلى للتعليم الكنسي ويضم مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين في التعليم القبطي الأرثوذكسي وطبعًا احنا عايزين حركة دراسية. وأنتم هنا محتاجينها أكثر، لأن الكتب هنا قليلة وعلشان كده شباب كثيرة بتقرأ كتابات أخرى بنفكر ونحاول ندعم الكليات الأكليريكية والمعاهد الدينية وحاليًا فيه راهب بيدرس في روسيا ورهبان بيدرسوا في اليونان وفي إنجلترا وفي أمريكا وعندنا ناس بتدرس من إثيوبيا وإريتريا وروسيا وأرمينيا وهكذا.

أقصد إن فيه حركة حتى لو خطوات قليلة وبنعمة ربنا نبني أكثر.

- ابنتي عمرها 12 سنة كيف أقربها للكنيسة؟

عملية التربية عبارة عن طبقات تبدأ من الصغر، يعني هل أنت بتصلي من أجل أولادك؟ بتشجعهم؟، وفيه حاجه بتعجبنى لما بوزع لقمة البركة بييجي أطفال صغيرين وياخدوا البركة والأم تقول لابنها: كلها قدامي، وفيه واحد من القديسين قال "إكليل التربية يساوي إكليل نسك راهب" وهو نفس الإكليل اللى بتحصله فى تربية ابنك أو بنتك وكان فيه زوجة زوجها قبطان وربنا أعطاها 3 أولاد وكان نفسها يكونوا مثل والدهم فمن صغرهم دهنت البيت لون لبني لون المياه ووضعت على الحائط أشكال السفن والمراكب وكانت تسمعهم بعض الموسيقى بصوت المياه شوية بشوية ولما يجي الأب يحكيلهم مغامراته في البحر ويسمعوا لغاية ماكبروا وصاروا بالفعل يعملوا في البحر لأن الأم غرست فيهم ذلك، التربية هو فى أيه أغلى من أولادنا وبناتنا علشان كده بيحتاجوا التفاتة كبيرة من الأب والأم ويشوفوا أصحابهم مين وهوايتهم إيه قراءتهم إيه. حوط على أولادك من غير ماتكبتهم خد بالك منهم هيطلعوا حلوين وأولاد ربنا.

البابا للأقباط: حوط على أولادك من غير ما تكبتهم.. ومن سن عشر سنوات تقدر تعرف طفلك اللاهوت بطريقة مبسطة

- كيف أغفر وأسامح ببساطة ؟

يعني إيه واحد بيحب واحد الحب؟ معناه أن أقدر أسامح وأنسی مهما كان، زمان ذهبت لأصالح اتنين متزوجين مع بعض قلتله ياعم فلان بتحب مراتك؟ قالي طبعًا سألته تقدر تسامحها قالى آه قولتله تنسى قالي لا أبدًا وسألت زوجته وأجابت بنفس الإجابة ولكن ده مش حب" الحب أغلى شيء لذلك بنقول الله محبة"، المحبة معناها أستطيع أن أسامح وأنسى وأغفر بفرح، والأم اللي مش شاطرة هي اللى تقعد تقول لابنها فاكر الأسبوع اللي فات عملت إيه وتقعد تفكر الطفل بكذا حاجة، واخدين بالكم الحب هوالمسيح ومحبته العاملة، اعرف أيها الحبيب كل ماتقترب لمحبة المسيح وتنسى أفعالك تقدر تعمل كده مع الآخرين.

- ازاي أحفظ فرحي وسلامي في هذا العالم؟

طول ما أنت قريب لربنا وعارف إنه قائد المركب هتفضل في سلام وفرح، في مرة كانت السفينة ماشية والبحر هاج وبدأوا يخافوا وطلعوا للسطح ماعدا بنت صغيرة بتلعب وتنط الحبل مش خايفة فسألوها انتي مش خايفة فردت الطفلة ببراءة شديدة أخاف ليه أصل بابا هو اللي بيسوق السفينة، هي مطمنة لأن أبوها هو اللي بيسوق السفينة ، وهكذا الله بيقود حياتنا هو محب البشر لكن لا يحب الخطية، هو صانع خيرات الصباح وهو ضابط الكل، ربنا مثل المايسترو الذي يضبط كل حياتنا.

- كيف أحيا حياة الشكر برضا وأنا فى ظروف صعبة؟

اقعد بينك وبين نفسك وهات ورقة واكتب من 1 لـ 30 حاجة حلوة في حياتك وأعتقد إنك هتلاقي أكثر من 30 حاجة في حياتك واشكر ربنا عليهم، كل يوم عطايا ربنا كثيرة جدًّا وحينها ستتعلم الشكر والرضا.

- كيف أربي ابني في مخافة الله وسط ذلك العالم الصعب؟

فيه تربية بالأوامر وفيه تربية بالدلع وفيه تربية باستجابة كل المطالب وفيه تربية جميلة جدًّا اسمها تربية بالنعمة، ابنك لما يشوفك وأنت بتصلي وتخدم، مرة كان فيه شخص بييجي قبل كل عيد يعطيني مساعدة مالية لمساعدة الفقراء وكان بيعطي أمام ابنه قولتله تاني مرة متقدمهاش قدام حد، راح قالي ازاي يا أبونا؟ أبويا وأنا صغير كان بيعمل كدة في دخلة العيد لازم، وهنا اتعلمت إني أقدم حاجة تساعد إخواتي المحتاجين وأنا بعلم ابني كده وهنا رأيت التعليم بالقدوة وبالنعمة.

- ماهو السن المناسب اللى بنكلم فيه أولادنا عن اللاهوت والأقانيم الثلاثة؟

من سن العشر سنوات تقدر تتكلم معهم بطريقة مبسطة جديدة من أول رشم الصليب ثم نتدرج فى التعليم ولما بيجي عيد الغطاس بنشرح الثالوث بطريقة لطيفة.

- كيف ننشط خدام لديهم اهتمامات كثيرة غير الخدمة ؟

ماهو لازم أخصص وقت في حياتي للخدمة زي ما فيه ناس بتقدم فلوس فيه ناس بتقدم وقت لكن عطية الوقت أغلى من عطية الفلوس لأن عطية الوقت لا تعوض فعطية الوقت اللي بنقدمه في غاية الأهمية ومن الأشياء المهمة فى كل كنيسة أن يكون فى اجتماع خدام حتى لو نص ساعة أنا اتعلمت في دمنهور في كنيسة الملاك ودخلت الإكليريكية لكن اللي علمني وشكل فكري هو اجتماع الخدمة ثم إعداد الخدام لأن هذا ما ينشئ روح الخدمة.