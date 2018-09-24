قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم الآن في أمس الحاجة لأطر فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها والقضاء على الفقر وتمكين المرأة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أنه يحتاج إلى تضامن صادق من دول العالم من أجل دحر الإرهاب والقضاء على التمييز والطائفية وتكفير البعض.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، أول أمس الجمعة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، وحرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.