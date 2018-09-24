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مدير "تعليمية كوم إمبو" في أسوان يحيل 13 معلما إلى التحقيق

مدير "تعليمية كوم إمبو" في أسوان يحيل 13 معلما إلى التحقيق

"شؤون البيئة": فحص 480 سيارة وضبط 36 مركبة مخالفة

"شؤون البيئة": فحص 480 سيارة وضبط 36 مركبة مخالفة

"سنجر": مصر فرضت على الإدارة الأمريكية تغيير موقفها منها إلى الأفضل

"سنجر": مصر فرضت على الإدارة الأمريكية تغيير موقفها منها إلى الأفضل

صحفي بـ"الوطن": قضية مذبحة كرداسة وصلت لمرحلتها الأخيرة

صحفي بـ"الوطن": قضية مذبحة كرداسة وصلت لمرحلتها الأخيرة

"شؤون البيئة": تفتيش 145 مصنعا ومكمورة فحم في كفر الشيخ

"شؤون البيئة": تفتيش 145 مصنعا ومكمورة فحم في كفر الشيخ

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