أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، كريس بونيو رئيس قطاع التعليم العالي بشركة مايكروسوفت العالمية، والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشؤون الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء أكد الجانبان عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الوزارة وشركة مايكروسوفت، وذلك في العديد من المجالات منها توفير برامج التدريب اللازم للطلاب والباحثين، وتنمية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف تخصصات وفروع التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد الوزير أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وربطهم بالصناعات من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة من التطبيقات الإلكترونية في المجالات التكنولوجية، ودعم برامج الابتكار.

ودعا "عبدالغفار" إلى تعميم تجربة ميكنة الامتحانات الإلكترونية على الجامعات المصرية؛ بهدف الوصول إلى المستوى الدولي، والذي تم تطبيقه لأول مرة طبقًا للمعاييرالدولية، لعدد 487 طالبًا من طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات (عين شمس ـ المنصورة ـ أسـيوط - 6 أكتوبر وكلية الطب بالقوات المسلحة)، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت.

وأعرب رئيس قطاع التعليم العالي بشركة مايكروسوفت العالمية عن فخره بنجاح مبادرة الوزارة من خلال ميكنة الامتحانات الإلكترونية، مضيفًا إلى أن الوزارة تخطو خطوات مهمة وقوية في اتجاه تطوير التعليم العالي والتكنولوجيا.

وأكد خالد عبد القادر مدير عام شركة مايكروسوفت، ضرورة وضع خطة عمل لإنشاء مراكز اختبارات قياسية على مستوى الجامعات لضمان جودة الاختبارات بحيث يكون هناك منهج تدريبي للطلاب لنقل الخبرات داخل مصر، ووضع المعايير وربطها ببنوك الأسئلة.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على مشروع اتفاقية للتحول الرقمي في الجامعات المصرية يوقعها المجلس الأعلى للجامعات.

حضر اللقاء عزة الشناوي مدير القطاع الحكومي والتعليمي بشركة مايكروسوفت، والمهندسة نها لبيب مدير قطاع التعليم بالشركة.