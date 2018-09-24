استقبلت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، الطالب أحمد محمد التلميذ بالمدرسة الإعدادية بنين بقرية مسير التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، عقب شكواه من قيام أحد المدرسين بـ"ضربه وتعنيفه وتهدديه"، مؤكدة أن سلوك التلاميذ يتم تقويمه تربويا.

وأصدرت كشك أمرا إداريا بأن يكون تقويم سلوك التلاميذ بالطريق التربوية السليمة ويمنع منعا باتا حمل أي معلم للعصا وإلا سيحال للتحقيق، كما طالبت في الوقت ذاته باحترام المعلم، والحفاظ على هيبته لما يبذله من جهد في تعليم تلاميذه.

وقال ولي أمر الطالب، إن نجله تعرض للضرب من أحد المعلمين دون وجود سبب، وهدده إذا أبلغ والده، ما تسبب في أزمة نفسية للطالب، مؤكدا عدم الذهاب للمدرسة مرة أخرى.

وأضاف والد الطالب أن المدرس ضربه بعصا خشبية حتى تورمت يديه وقدميه، وأنه ذهب لوكيل الوزارة لشكوى المعلم عقب تحرير محضر ضده في الشرطة حمل رقم 1654 إداري مركز كفر الشيخ، مشيرة إلى أن وكيلة الوزارة اعتذرت لهما عما بدر من المعلم.

وأوضح أن بثينة كشك أكدت فتح تحقيق في الواقعة، ونقل المدرس إلى مدرسة أخرى لحين الانتهاء من التحقيقات.