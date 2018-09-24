يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، يومي الرابع والخامس من أكتوبر إلى جنوب أفريقيا، حيث يلتقي الرئيس الجديد سيريل رامافوزا، ويشارك في تكريم ذكرى نيلسون مانديلا، وفق ما أفاد مكتبه اليوم.

وأورد بيان أن الزيارة تهدف إلى مواصلة "تطوير المصالح الاستراتيجية" بين البلدين على ان تشمل بريتوريا وجوهانسبورغ والكاب.

وعلى الصعيد السياسي، سيلتقي فيليب في بريتوريا الرئيس رامافوزا الذي انتخب في فبراير ونائبه دافيد مابوزا.

واقتصاديا، سيشارك في منتدى للأعمال في جوهانسبورج حيث سيدعو إلى تعزيز التبادل التجاري واجتذاب الاستثمارات الجنوب أفريقية إلى فرنسا.

وسيزور فيليب أيضا مدينة الكاب في وقت يواجه الاقتصاد المحلي صعوبات عدة.

وسيخصص قسم مهم من الزيارة لتكريم نيلسون مانديلا في الذكرى المئوية لولادته.

وسيلقي فيليب خطابا في قاعة محكمة بريتوريا التي شهدت العام 1964 النطق بحكم السجن مدى الحياة بحق مانديلا.

وسيتوجه أيضا إلى جزيرة روبن آيلند قبالة الكاب والتي سجن فيها مانديلا حيث سيزرع شجرة تكريما لذكراه.