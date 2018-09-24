"مستقبل التعليم النوعي "المؤتمر الدولي الرابع لنوعية عين شمس

تنظم كلية النوعية بجامعة عين شمس المؤتمر العلمى السادس والدولى الرابع بعنوان" مستقبل التعليم النوعي وذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء مفهوم الجودة" وذلك تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة و ا.د.عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك في الفترة من ٢٧:٢٤ من فبراير ٢٠١٩.

واوضحت ا.د. أمانى حنفى عميدة الكلية ورئيس المؤتمر ان المؤتمر يهدف إلى الإهتمام بذوى الإحتياجات الخاصة من خلال تطوير التعليم النوعى، كما يهدف الى الإستفادة من الأبحاث العلمية المحلية والعالمية فى حل مشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة وتناول دور التعليم النوعى فى تطوير المجتمع و إرتباطه بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة.

وإضافت ا.د. اسامة السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر انه سيتم خلال المؤتمر مناقشة ست محاور هي: الاعلام التربوي ، التربية الموسيقية ، الاقتصاد المنزلي ، تكنولوجيا التعليم ، العلوم النفسية والتربوية والتربية الخاصة.