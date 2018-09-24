أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، الدكتورعبد العظيم طربق، جاهزية هويس المالح لاستقبال بارجات التصدير إلى خارج البلاد، مشيرًا إلى أهمية النقل النهري ودوره المهم كأحد وسائط النقل المتعددة، مما يعود على زيادة الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال كيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للدولة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة.

فيما أعلن خالد فاروق عبد القادر، رئيس هويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري، عن إطلاق 280 بارج تحمل 9500 طن ملح، 23000 طن فحم صادر من جمهورية مصر العرببة إلى خارج البلاد، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحرص "طربق" على تفقد ومتابعة حركة سير الوحدات بالأهوسة، بالخطوط الملاحية النهرية، وتبين أن الأهوسة الملاحية تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال الوحدات النهرية، وأساطيل نقل البضائع والسلع الاستراتيجية.