قالت إريكا تشوسانو، المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية، إن العلاقة بين مصر وأمريكا عميقة وتاريخية، و"نتعاون معًا في ملفات الأمن والاقتصاد"، وأكدت: "نعتبر مصر دولة تلعب دورًا قياديًا في حل الأزمات الإقليمية".

وعن الملف الننوي الإيراني قالت إريكا تشوسانو، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، اليوم، إن الاتفاق النووي مع إيران به ثغرات كثيرة، ولا يوجد أي قيود على البرنامج النووي الإيراني، مضيفة: "نتحرك لدعم الحملة الهادفة لمعاقبة إيران، وأن هدفنا ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".

وأوضحت أن "إيران دولة مارقة ونريد اتفاقية نووية تمنع كل أنشطتها النووية".

وفيما يتعلق بالصراع في سوريا أوضحت أن أمريكا منخرطة في الملف السوري، وتدعم العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وتطبيق اتفاقية جنيف، مشيرة إلى أن أمريكا تريد إنهاء الصراع والعنف في سوريا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.