"الأوقاف" عن منع "رسلان" من الخطابة: مصر دولة قوية لا ترهبها أي أصوات

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على منع الداعية السلفي محمد سعيد رسلان من الخطابة، قائلًا إن مصر دولة قوية لا ترهبها أي أصوات أو مجموعات أو فرق، مشددًا على أن للوزارة سياسة تنتهجها وموضوعات محددة ولا يمكن لصوت أن يسيطر على مصر أو ازدواجية في المعايير أو يزعم أحد أنه فوق القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "المحور"، أنه لا بد من إعلاء دولة القانون والدولة يمكن ألا تحتاج لبعض الأفراد.

وتابع: "رسلان لا يخضع لخطبة الجمعة موحدة، وبعيد عن الموضوع نهائيًا، وتثبيت الخطبة من أولويات الوزارة، ولهذا اتخذنا قرارًا بمنعه من الخطبة".

وعن مشاركة رسلان في ثورة 30 يونيو، قال طايع إن المشاركة في الاحتجاجات ضد الإخوان لا يمكن أن توفر لأي شخص غطاءًا شرعية لمخالفة القانون.