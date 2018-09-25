قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصروفات الدولة وفق ما جاء في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب بلغت 1412 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات حوالي 989 مليار دولار، وعجز الموازنة 420 مليار جنيه، معلقًا "المنطق والعقل يقول إننا منستلفش بس لو المصروفات والإيرادات زي بعض لكن إحنا عندنا عجز حوالي 420 مليار جنيه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أن الدولة تلجأ إلى الاقتراض وطرح الأذون والسندات من أجل تقليل عجز الموازنة.

وتابع معيط: "نلجأ إلى الاستدانة من الخارج لأن أسعار الفائدة في مصر أكبر، لكن لهذا الأمر حسابات عدة ومميزات وعيوب، فالاستدانة من الداخل تكون الديون بالعملة المحلية، وعند الاستدانة من الخارج تزيد مواردنا من الدولارات بينما تزيد ديوننا من العملة الصعبة".