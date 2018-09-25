مصممة أزياء تحلل لـ"الوطن" بدلة صلاح: مختلفة وأظهرته "عراب الحفل"

تُوج النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2018، عن الهدف الذي سجله في شباك فريق إيفرتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، وذلك خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجوائز الأفضل "The Best"، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

حضر صلاح الحفل مرتديًا بدلة كاملة سوداء، حيث تقول عنها هبة إدريس، مصممة الأزياء، إنها جعلته يبدو مختلفًا عن كل الحاضرين في الحفل، وأنه بدا فيها مثل "العراب" أو الراعي الرسمي للحفل.

وأشارت إدريس، لـ"الوطن"، إلى أنه على الرغم من فخامة البدلة، ووجود "شغل كتير فيها"، فإن اللون الأسود الكامل جعلها تبدو في غاية البساطة، لتحقق معادلة صعبة جمعت بين النقيضين.

ميزة أخرى في بدلة محمد صلاح، أوضحتها مصممة الأزياء، أن شعر صلاح غير الكلاسيكي أضفى على البدلة مظهرا شبابيا للغاية، على الرغم من تصميمها بصفين زراير على الطريقة القديمة، مؤكدةً أنها في غاية "الشياكة" وتليق تمامًا على شكله.

ونافس هدف محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" ضمن 10 أهداف للاعبين مختلفين، وهي هدف جاريث بيل في ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، هدف محمد صلاح في إيفرتون، وهدف دينيس تشيريشيف في كرواتيا، هدف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، هدف بنجامين بافارد في الأرجنتين، هدف ليونيل ميسي في نيجيريا، هدف لازاروس كريستودولوبولوس في أولمبياكوس، هدف ريكاردو كواريزما في إيران، هدف دي أراسكايتا في أمريكا مينيرو، هدف رايلي ماكجري في نيوكاسل يونايتد جيتس.

وفاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد منافسة كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، ليتفوق عليهما للمرة الثانية بعد فوزه في السباق الثلاثي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، نهاية أغسطس الماضي.