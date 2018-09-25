شهدت مدينة الغردقة مساء الاثنين انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العام للمحامين، المستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوطن.. المحاماة.. بناء وتنمية واستقلال"، بحضور سامح عاشور نقيب المحامين والمئات من المحاميين.

وأقيمت الجلسة الافتتاحية بالسرادق المقام أمام قرية الذهبية، فيما تنطلق فعاليات اللجان خلال اليومين التاليين على فترتين، ويضم المؤتمر 10 لجان، هي المشكلات المهنية أمس واليوم، والإدارات القانونية، ومشكلات الوطن العربي، ومعهد المحاماة الواقع والتطوير، وآفاق الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، وكفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، والثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، وتقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات، والرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد، عل أن تدار اللجان من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني، جلسة نقاشية ولقاء مفتوح مع النقيب العام سامح عاشور، بمسرح محافظة البحر الأحمر، ويعقبه أمسية ثقافية وحفل فني في تمام العاشرة ونصف.

وتعقد الجلسة الختامية يوم الأربعاء، لعرض توصيات المؤتمر، بمسرح محافظة البحر الأحمر، على أن تغادر الوفود ظهر يوم الخميس.