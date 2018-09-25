"عاشور": تنقية الجداول أشرس معركة خاضها مجلس منتخب لـ"المحامين"

وصف سامح عاشور، نقيب المحامين، معركة تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمعركة الأشرس التي يخوضها مجلس منتخب في تاريخ النقابة، مضيفا: "دخلها المجلس وهو يدرك أنه سيلقى هجوما كبيرا لتعارض ذلك مع مصالح البعض".

وشدد "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الاثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول، مضيفا: "الاشتراك لا يمثل 10% من دخل النقابة، والاعتماد الحقيقي على أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود ".