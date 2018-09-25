رغم مرور 10 سنوات على إنشائه.. مستشفى يوسف الصديق ينتظر الافتتاح

رغم مرور 10 سنوات، على إنشائه، تجددت مطالب مواطنين ونواب بمركزي أبشواي ويوسف الصديق، ووعود اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بعودة تشغيل مستشفى يوسف الصديق المركزي المنتهي إنشاؤه عام 2008، ولم تدخل حيز التشغيل حتى اليوم.

يقول فاخر محمود، من أبناء مركز الشواشنة، لـ"الوطن"، إن المستشفى تم إنشاؤه حينما أراد الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق، تفصيل دائرة انتخابية له، وبنيت من 5 طوابق على مساحة كبيرة، بحيث لا تخدم القرى ذات الكثافة السكانية مثل النزلة، والشواشنة، وكحك بحري، والمشرك قبلي، والريان، في حين تم إهمال طلبات الشواشنة المتكررة بتحويل وحدة رعاية الأسرة والطفل بالشواشنة إلى مستشفى مركزي ب، رغم موافقة لجنتين متتاليتين.

ويضيف فاخر محمود، اللجنتين أوصت بتحويل موقع الوحدة إلى مستشفى مركزي "ب" لخدمة 8 وحدات محلية يسكنها نصف مليون مواطن موزعين على مركزي يوسف الصديق والشواشنة، يضطرون للذهاب إلى مستشفى أبشواي المركزي المتخمة بالجراحات، وحدث ذلك مع مواطن يسكن قريبًا من مستشفى يوسف الصديق المركزي أمس، واضطر لقطع مسافة كبيرة حتى يذهب لمستشفى الفيوم العام للعلاج، مطالبًا بتشغيل المستشفى لخدمة أهالي مركزي أبشواي ويوسف الصديق والقرى المحيطة بها.

وبصفته يقول المهندس ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب عن دائرة مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، نحن نسعى لتشغيل هذه المستشفى، وقدمت مذكرة لوزارتي الصحة والتخطيط، وحصلت على وعد من محافظ الفيوم الجديد بأنها تدخل حيز التشغيل.

ويضيف عضو مجلس النواب بالمحافظة، أن عقبات إدارية حالت دون تشغيل المستشفى، وأن الحجة لعدم تشغيلها كانت بأن عدد السكان في المنطقة المحيطة قليل، وتمكنا من تغيير الفكرة لدى الوزارة، وأخبرناهم بأن المستشفى تخدم عدد كبير من المواطنين، بمركزي الشواشنة ويوسف الصديق، ولو مواطن لدغه ثعبان، ليس أمامه سوى مستشفى أبشواي المركزي أو مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وهو يعرض حياته للخطر، وتوفيت بعض الحالات بسبب ذلك من قبل.

ويطالب عضو مجلس النواب عن الدائرة، بسرعة تشغيل هذه المستشفى لخدمة أبناء المنطقة التي يوجد بها عدد كبير من المواطنين.

وكان اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، تعهد خلال زيارة تفقدية لمستشفى يوسف الصديق المركزي، الذي تم الإنتهاء من إنشائها عام 2008م، ولم يتم تشغيلها بسبب نقص التجهيزات الطبية، رافقته خلال الزيارة، الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، للوقوف على الأعمال الإنشائية للمستشفى، وأسباب عدم دخولها الخدمة بأن يتم تشغيل المستشفى وفتح أبوابها للمرضى.

تفقد المحافظ خلال الزيارة، أروقة المستشفى والمنطقة المحيطة، وتبلغ المساحة المقامة عليها المستشفى 4200 متر مربع, ومكونة من 5 طوابق, وأوضح محافظ الفيوم، أنه يجري حاليا الدراسات اللازمة لإستغلال المستشفى، الإستغلال الأمثل وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة لها حتى تدخل حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن, لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى من أبناء مركز يوسف الصديق، وأصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الإسكان، بالإسراع في إقامة سور حول المساحة المخصصة للمستشفى بالكامل.