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شاب يذبح أم جدته ذات الـ90 عاما بسكين: "حان الوقت لكي ترحل"

شاب يذبح أم جدته ذات الـ90 عاما بسكين: "حان الوقت لكي ترحل"

رغم مرور 10 سنوات على إنشائه.. مستشفى يوسف الصديق ينتظر الافتتاح

محافظ الغربية يحيل المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات للتحقيق

محافظ الغربية يحيل المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات للتحقيق

انتحار شاب بحبة الغلة السامة في دمياط

انتحار شاب بحبة الغلة السامة في دمياط

بالفيديو| نجاح الموجي في مشاهد لا تعرف الكوميديا

بالفيديو| نجاح الموجي في مشاهد لا تعرف الكوميديا

رئيس الزمالك يناشد تركي آل الشيخ بالعدول عن قرار الانسحاب: "دمه خفيف"

رئيس الزمالك يناشد تركي آل الشيخ بالعدول عن قرار الانسحاب: "دمه خفيف"

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"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

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تزوج 3 مرات ودعم مرضى الأيدز.. نيلسون مانديلا بعيدا عن الحياة السياسية

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