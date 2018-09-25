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بالصور| المتحدث باسم الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي وترامب في نيويورك

بالصور| المتحدث باسم الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي وترامب في نيويورك

إخواني يعتدي على نشأت الديهي في نيويورك

إخواني يعتدي على نشأت الديهي في نيويورك

بعد "100 عام من العزلة".. انتهاء ترميم تمثال سعد زغلول بالإسكندرية

بعد "100 عام من العزلة".. انتهاء ترميم تمثال سعد زغلول بالإسكندرية

ترامب: "شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس السيسي"

ترامب: "شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس السيسي"

لحبها المغامرة.. "مرام" سافرت من مصر لجنوب إفريقيا بـ"سيارة ملاكي"

لحبها المغامرة.. "مرام" سافرت من مصر لجنوب إفريقيا بـ"سيارة ملاكي"

عاجل| السيسي عن ترامب: أحدث تغييرات فريدة في سياسات أمريكا بالعالم

عاجل| السيسي عن ترامب: أحدث تغييرات فريدة في سياسات أمريكا بالعالم

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شبيه صلاح لـ"الوطن": "الناس في الشارع بتقولي روح جهز نفسك للجايزة"

شبيه صلاح لـ"الوطن": "الناس في الشارع بتقولي روح جهز نفسك للجايزة"

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"الأمير يفوز بالتحدي".. مودريتش من لاجئ حرب لأفضل لاعب في العالم

في العامرية.. توصيلة "على ما تفرج" للتلاميذ بـ فلوكة متهالكة

في العامرية.. توصيلة "على ما تفرج" للتلاميذ بـ فلوكة متهالكة

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

«تلميذ الدقهلية»: الموت تحت الأقدام بقرار المدير

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تزوج 3 مرات ودعم مرضى الأيدز.. نيلسون مانديلا بعيدا عن الحياة السياسية

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