قال الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشركات وصناديق الاستثمار الأمريكية جاء للتسويق لأرض مصر واستقرارها في الجانب السياسي والأمني والاقتصادي.

وأشار خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مصر أرض خصبة لدخول الاستثمارات، وتُعتبر المكان الأفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ إلا أن أمريكا تمتلك 25% من اقتصاد العالم، موضحًا أن حلم مصر الاقتصادي يتواجد في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا.

وأكد عبدالفتاح، أن زيارة السيسي تحرك دول العالم للاستثمار في مصر لاعتبارها بوابة الاستثمار لأفريقيا، مضيفًا أن وجود الرئيس السيسي بـالأمم المتحدة تسويق لكل ما يعود بالخير والنماء على مصر.

وتابع: مصر تحولت من حالة الدفاع والهجوم إلى مرحلة الهجوم فقط ورسالة مصر للعالم "جاهزون للاستثمار والعمل".