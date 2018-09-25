يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25/ 9/ 2018، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء، أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 33 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: