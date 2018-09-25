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 هيئة السد العالي ترسل بعثة أبحاث داخلية لبحيرة ناصر

 هيئة السد العالي ترسل بعثة أبحاث داخلية لبحيرة ناصر

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في حادث مروع.. سيارة إسعاف "تقتل" رجلا بتركيا

"الأرصاد": الطقس خريفي معتدل وجميل على أغلب الأنحاء

"الأرصاد": الطقس خريفي معتدل وجميل على أغلب الأنحاء

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"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

"الأرصاد" تُطمئن المواطنين: لا تتعجلوا ارتداء "الشتوي".. الأجواء جيدة

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