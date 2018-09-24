قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا الآن نعيش طقس ربيعي على أغلب أنحاء الجمهورية مع سحب منخفضة تغطي الشمس معظم فترات النهار، مما يجعل الجو أجمل.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية.

وتابع عبدالعال، أنه يوجد نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب حالة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.

وناشد عبدالعال، السائقين على الطرق بتوخي الحذر وتطبيق تعليمات الإدارة العامة للمرور بكل دقة وخاصة أثناء انخفاض الرؤية من أجل سلامة الجميع.