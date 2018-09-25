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عاجل| روسيا: تزويد دمشق بمنظومة "إس ـ 300" لن يؤدي للتصعيد في سوريا

عاجل| روسيا: تزويد دمشق بمنظومة "إس ـ 300" لن يؤدي للتصعيد في سوريا

"المالية" توافق على إعفاء بذور "دود القز" من الجمارك بشكل كامل

"المالية" توافق على إعفاء بذور "دود القز" من الجمارك بشكل كامل

محافظ جنوب سيناء: افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ نهاية أكتوبر المقبل

محافظ جنوب سيناء: افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ نهاية أكتوبر المقبل

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

مصرع عامل وإصابة 2 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

"صحة الإسكندرية": لجان دورية على جميع المدارس ومراقبة الأغذية

"صحة الإسكندرية": لجان دورية على جميع المدارس ومراقبة الأغذية

التعليم:حملة "أنا ضد التنمر" تجذب اهتمام الجماهير وتقدم حافزًا للتغيير

التعليم:حملة "أنا ضد التنمر" تجذب اهتمام الجماهير وتقدم حافزًا للتغيير

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