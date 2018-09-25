قال جيم هارمون، رئيس صندوق دعم المشروعات الأمريكي المصري، إن اليوم هو مليء بالمشاغل في مدينة نيويورك، بسبب أعمال القمة الخاصة بالأمم المتحدة.

وأضاف هارمون خلال حوار له ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن المستثمرين الآن يرون الاستقرار والتضخم ويشعرون بالثقة، موضحا أن التضخم يقل من 33% لـ13% وهو ما جذب عدد من المستثمرين الكبار الجدد في مصر، ونحن سعيدون بالاستثمارات الواعدة في مصر.

وأكد رئيس صندوق دعم المشروعات الأمريكي، أن مصر سوق واعدة للاستثمار فأغلب الأسواق النامية تعاني من مشكلات بعد اقتراض عدد كبير من الدولارات الأمريكية في إندونسيا وتركيا والأرجنتين، ولكن مصر مستقرة بالمقارنة بهذه البلدان لذا مصر ناجحة بالمقارنة بهم.