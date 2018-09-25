محافظ جنوب سيناء: افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ نهاية أكتوبر المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية بقصر ثقافة شرم الشيخ، معلنا أنه سيتم افتتاح القصر قبل مؤتمر شباب العالم في نهاية أكتوبر المقبل بحضور وزيرة الثقافة.

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع كفاءة مبنى قصر الثقافة وإنشاء مسرح كبير يستوعب كافة الاحتفالات والمهرجانات ومسرح خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وإقامة مكتبة نموذجية ومسرح صيفي وأماكن خاصة بدخول المتفرجين واستراحة لكبار الشخصيات ودورات مياه وغرف تبديل الملابس وحديقة وأكشاك للموسيقي بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح أنه تم تطوير شارع قصر الثقافة، وإضاءته ورصفه وتخطيطه وتزويده بكافة الإشارات المرورية والعلامات الاسترشادية وعمل جداريات وميدان بتكلفة تتعدى 3 مليون جنيه، ما جعله مزارا سياحيا حضاريا وإضافه أخرى لمزارات شرم الشيخ.

وأكد أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى خلال افتتاح القصر بمشاركة 10 فرق للفنون الشعبية والموسيقى العربية من عدة محافظات، ومن المقرر أن تجوب هذه الفرق كافة ميادين مدينة شرم الشيخ لمدة ثلاث ليال فضلا على يوم الافتتاح بمشاركة فناني المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الثقافة.