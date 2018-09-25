يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، غدا، في ملتقى قادة الإعلام العربي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والذي يستضيفة نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دورته الخامسة، في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم: يناقش الملتقى عدة محاور مهمة بهدف تفعيل دور الإعلام العربي لمواجهة تحديات المرحلة والتغيرات التي طرأت على الساحة الإعلامية، حيث يواكب الملتقى الكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي ومن المحاور التى يناقشها الملتقى مسارات التنمية في المؤسسات الاعلامية وتنمية قدرات ومهارات الإعلاميين ودور المؤسسات في تطوير صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعي، والتطورات الحديثة في الإعلام.

ويبحث زين، خلال مشاركته بالملتقى، سُبل تفعيل وتنشيط التعاون الإعلامي مع الأشقاء بالإمارات وأيضا مع قادة الإعلام المشاركين من مختلف الدول العربية.ٍ