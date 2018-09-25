أعلنت جمعية الأورمان عن تدشين مبادرة "أولادنا مستقبلنا" للطلاب غير القادرين بمحافظة الغربية، حيث بدأت الجمعية مع دخول العام الدراسى الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال الغير قادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسي، وشنطة المدرسة تحتوي على "أدوات مدرسية متكاملة ومصروفات دراسية".

وقال أحمد عبدالمؤمن مدير المركز الإعلامي لجمعية الأورمان إنه من خلال فريق عمل الجمعية في المحافظة ومن خلال قاعدة بيانات الأسر من أرامل وأيتام وغير قادرين والتي تقدم لها الأورمان خدماتها الموسمية ومشروعاتها التنموية وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة توزع الأورمان 1000 شنطة مدرسية.

وأضاف "مؤمن" أن الجمعية بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الاهلية تقوم بتسليم أكثر من 9 ألاف شنطة مدرسية لأكثر من 9 ألاف طالب وطالبة من الأيتام وغير القادرين في أنحاء الجمهورية والهدف من وراء تقديم الشنطة المدرسية ودفع المصروفات للطلاب غير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم في مواجهة أعباء العام الدراسي وكذلك حماية هؤلاء الأطفال من لجوء الأسر إلى خروجهم من التعليم بشكل عام لعدم قدرتهم على نفقات الدراسة وبالتالى وقاية هؤلاء الأطفال من التسرب من التعليم.