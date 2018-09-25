إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالتجمع الخامس والرحاب ومدينتي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بمناطق التجمع الخامس، والرحاب، ومدينتى، فى حملة شنتها الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنشأت الغير مرخصة والتى تم اغلاقها عبارة عن عيادات خاصة ومراكز طبية، ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة، لافتاً الى أنه خلال الحملة تم رصد أيضاً العديد من المخالفات الطبية داخل هذه المنشأت، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

واشار الدكتور على محروس، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم خلال الحملة المرور على 257 منشأة طبية للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية بها سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، فضلاً عن مراجعة كافة الاشتراطات الطبية وطرق مكافحة العدوي في تلك المنشأت ، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.

وشدد "محروس" على أنه لاتهاون فى حياة المرضى، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اى مخالفات يتم رصدها، مؤكداً على استمرار تلك الحملات التفتيشية على كافة المنشأت الطبية الخاصة بمناطق الجمهورية المختلفة.