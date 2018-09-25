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وكيل "تعليم كفرالشيخ" تستبعد مدير مدرسة فوة الصناعية

وكيل "تعليم كفرالشيخ" تستبعد مدير مدرسة فوة الصناعية

رجل يصور ظاهرة سماوية تنذر بـ"نهاية العالم".. و"ناسا" ترد: خدعة إنترنت

رجل يصور ظاهرة سماوية تنذر بـ"نهاية العالم".. و"ناسا" ترد: خدعة إنترنت

بالصور| شركات التطوير تكشف عن خططها للقطاع العقاري في مصر

بالصور| شركات التطوير تكشف عن خططها للقطاع العقاري في مصر

محافظ القليوبية: وضع خطط عمل جديدة ترتبط بمعدلات اللإنجاز والأداء

محافظ القليوبية: وضع خطط عمل جديدة ترتبط بمعدلات اللإنجاز والأداء

مليون و200 ألف جنيه جوائز مسابقات حفظ القرآن بـ"الأوقاف".. إليك الشروط

مليون و200 ألف جنيه جوائز مسابقات حفظ القرآن بـ"الأوقاف".. إليك الشروط

محافظ الشرقية يشدد على تضافر الجهود لتحسين خدمة المواطنين

محافظ الشرقية يشدد على تضافر الجهود لتحسين خدمة المواطنين

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تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

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«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

زملاء «جنى» يسخرون من قامتها القصيرة: «بيقولوا لى انتِ شبه الساحرة الشريرة»

زملاء «جنى» يسخرون من قامتها القصيرة: «بيقولوا لى انتِ شبه الساحرة الشريرة»

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