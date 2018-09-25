قال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنه غير سعيد بأحوال مستشفيات المحافظة، قائلا: "أنا زعلان من حال المستشفيات حيث يوجد لدينا 3 مستشفيات أو أكثر متعطلة عن العمل ومشروعات تطويرها متوقفة بسبب مشكلات إدارية يمكن حلها بسرعة وببساطة".

وطلب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد مذكرة حول العقبات التي تواجه مشروعات تطوير المستشفيات لحلها في أقرب وقت ودخول هذه المشروعات الخدمة لرفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدم حل هذه المشكلات يتسبب في إهدار استثمارات الدولة وتلف مرافق هذه المستشفيات المغلقة دون استغلال.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه قرر تشكيل لجان للتفتيش على كافة المنشآت الطبية ووحدات الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة في كافة أنحاء المحافظة للتأكد من صلاحيتها للعمل، ومن تشغيلها بالطرق الآمنة والتشديد على إجراء الصيانة الدروية للأجهزة الخاصة بها حتى لا تتكرر أزمة مستشفى ديرب نجم والتي شهدت كارثة وفاة 4 مواطنين بسبب تعطل أجهزة الغسيل الكلوي.

وكلف المحافظ خلال الجلسة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بإعداد دراسة متكاملة لأسباب ارتفاع أعداد المواطنين في قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة، والتي بلغت 35 ألف حالة، مشيرا إلى ضرورة تلافي أسباب ارتفاع أعداد المرضى في هذه القوائم ونوعية الجراحات والمستلزمات المطلوبة لإنهاء هذه القوائم في أقرب وقت.

وقال المحافظ موجها كلامه لوكيل وزارة الصحة: "لدينا مشاكل في المستشفيات ومستشفى ناصر دي مشكلة لوحدها"، حيث طلب المحافظ من وكيل الوزارة لاجتماع طارئ لمناقشة المشاكل التي تواجه تقديم الخدمات الصحية لأهالي ومواطني المحافظة في ظل الترتيب لزيارة مرتقبة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمحافظة.