لقى شخص، مصرعه، متاثرًا بجراحه، بحادث انفجار لغم بمزرعه بشرق النفق، وأصيب 4 أشخاص أخرين، في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب داخل إحدى المزارع، شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، ونقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، وانتقل قيادات أمنية بمديرية أمن السويس لموقع حدوث الانفجار.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانفجار لغم أرضي شرق نفق الشهيد أحمد حمدي.

وقال مصدر أمني، إن الانفجار حدث في لغم من مخلفات الحروب خلال إجراء عدد من العمال بمزرعة شرف نفق الشهيد أحمد حمدي.

وأعلن مصدر طبي، نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وجاري علاج المصابين في الحادث.