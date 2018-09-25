كشف مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، استمرار تطوير صالات الانتظار بمباني الركاب الثلاثة التابعة لمطار القاهرة الدولي، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة بالمطارات الدولية، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة الراهنة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أنه بناء على توجيهات وتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارة بضرورة تطوير وصيانة جميع صالات المطار، تحت إشراف القطاع الهندسي بشركة ميناء القاهرة الجوي، حتى يبدو بالمظهر الحضاري الذي يليق بقيمة ومكانة مطار القاهرة الجوي، باعتباره البوابة الرئيسية لدخول البلاد وواجهة مصر المشرفة أمام الوفود القادمة من الخارج.

كما علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن العمل بجميع المشروعات المزمع الانتهاء منها قريبا يسير على قدم وساق تمهيدًا لافتتحها وفي مقدمتها مطارات التنمية المستدامة، والتي من المنتظر ان يكون لها دور مختلف في أحداث طفرة تنموية واقتصادية هائلة، وذلك وفقا للمخطط الاستراتيجي المستقبلي لوزارة الطيران المدني، كذلك العمل على الانتهاء من عملية التطوير المستمرة داخل مبنى الركاب بمطار شرم الشيخ الدولي لزيادة سعته لاستيعاب 3 ملايين راكب سنويًا، حيث ستنتهي شركة المقاولات الممنفذة للمشروع من وضع للمسات الفنية النهائية للمبنى قبيل افتتاحه، وسيكون للمبنى دور كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للركاب، فى ظل الكثافة الركابية والجوية التى يشهدها مطار شرم الشيخ، والذي من المقرر افتتاحة خلال نوفمبر القادم.

كما يتم حاليا وضع التصورات النهائية للبدء في إنشاء مشروع مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار برج العرب الدولي خلال الشهور القليلة القادمة، عقب الاستقرار على شركات المقاولات المنفذه للمشروع الذي منه المنتظر أن يلعب دور كبير في تخفيف العبء على مبنى الركاب القديم خاصة فى ظل الكثافة الركابية الجوية الرهيبة التي يشهدها المطار حاليا بسبب إغلاق مطار النزهة الدولي الإسكندرية.

وأكدت المصادر أن الفريق يونس المصرى يتابع مع قيادات الوزارة مستجدات العمل أولا بأول لإزالة أي معوقات وللوقوف على متابعة المشروعات الجديدة والخطط المقرر انتهائها وفق الجدول الزمني المقترح دون تأخير.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وشدد على ضرورة زيادة وسائل الحماية الأمنية بجميع المطارات المصرية، بالتنسيق مع عناصر وزارة الداخلية خلال الفترة القليلة المقبلة، كما شدد على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية بجميع المطارات التابعة للوزارة.