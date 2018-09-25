وجهه الإعلامي يسري الفخراني مقدم برنامج "باب رزق" على راديو "9090"، الشكر لنجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول محمد صلاح على ما قدمه لمصر من انجاز بعد حصوله على جائزة أحسن هدف في عام 2018.

وشكره "الفخراني" على مساهمته الكبيرة في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وطالبه بمزيد من التركيز في الفترة القادمة، وحثه على نسيان ماحدث معه خلال المباريات الأخيرة من سوء توفيف للعودة سريعا للمجد والتألق من جديد في سماء أوروبا، كما طالب المصريين بعدم التعامل مع قصه محمد صلاح بالقطعة ومساندته والوقوف خلفه للاستمرار في النجاح.