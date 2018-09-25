شارك الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، طلاب كلية التربية في الاحتفال الذي أقيم اليوم، بقاعة الشهيد رامي محمد حسنين، بحضور الدكتورة غادة غتوري عميد كلية التربية، والدكتور فتحي عشيبة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم أبو خليل وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، للترحيب بالطلاب لتهنئة الطلاب بالعام الجامعي الجديد.

وأكد الدكتور عبيد صالح، دور طلاب التربية في إعداد النشء وأنهم مسؤولين على غرس القيم والعادات والتقاليد، وأن التعوأن يعمل على تنمية الانتماء الوطني من خلال غرس الانتماء الوطني للطلاب ولابد من النجاح والتفوق للمساهمة في بناء الوطن، والالتزام بالسلوك الجيد والأخلاق الحميدة ودحض الشائعات ولأن التصدي الناجح للشائعة يكمن في التمكين للشفافية في مختلف شؤون الحياة.

وأشار إلى أهمية تعزيز قيم الانتماء وروح المواطنة وثقل شخصية الطالب وفتح مداركه وتأهيله للمنافسة في سوق العمل وتشجيع الطلاب على فهم متطلبات الحياة والعمل على تنمية واكتشاف القدرات والمهارات لدى الطلاب، باعتبار المرحلة الجامعية أفضل مراحل اكتشاف المواهب والقدرات التنافسية فبناء الإنسان هو تحدي الإنسانية بأكملها لكى تتطور بما يليق بمتطلبات العصر والإنسانية وهذا أهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري من خلال إعادة صياغة فكرة بناء الشخصية المصرية، وتحديد هويتها الخاصة.