تسديد المصروفات المدرسية عبر مكاتب البريد في 4 خطوات

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة خدمة تحصيل المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية عبر مكاتب البريد بكافة المحافظات، لافتًا أن خدمة تحصيل المصروفات المدرسية لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية عبر مكاتب البريد تعد إضافة جديدة إلى الخدمات التى يقدمها البريد المصري للمواطنين وستساهم فى تخفيف أعباء سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور وذلك بإتاحة الخدمة فى جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بدلًا من التقييد بسدادها بالإدارات التعليمية والمدارس.

ويمكن لأولياء أمور الطلاب في مدارس رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوية العامة، والثانوية الفنية، الاستفادة من الخدمة، ويمكن سداد المصروفات المدرسية عبر البريد من خلال الخطوات الآتية:

1- التوجه إلى أحد مكاتب البريد الـ4000 المنتشرة حول الجمهورية.

2- طلب سداد المصروفات من خلال قسم "الخدمات المالية".

3- دفع رسوم تحصيل المصروفات وهي 3 جنيهات فقط.

4- يحصل المواطن على إيصال سداد يتضمن اسم الطالب واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها ليسلمه للمدرسة.