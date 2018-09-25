اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، مع صالح عباس وكيل الأزهر، ومسؤولي المعاهد الأزهرية، حسبما صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وفي إطار تبادل الخبرات والتعاون البناء بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أوضح نائب وزير التعليم، أن الاجتماع تناول تكليفات الوزير وشيخ الأزهر الشريف بعرض المنظومة الجديدة التي تسعى وزارة التربية والتعليم لتطبيقها، بما يصب في صالح المنظومة التعليمية في مصر، التي تعتمد على أجهزة "التابلت" المزودة بالمناهج الدراسية، وبمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.

وأشار نائب الوزير، إلى أن الامتحانات في المنظومة الجديدة لن تعتمد على عدد الدرجات أو النجاح والرسوب، وإنما تهدف في المقام الأول إلى إفهام الطالب.

وتناول الاجتماع، آليات تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل إعداد وتدريب المعلمين على النظام الجديد، ليكونوا على دراية بكيفية تطبيق الوسائل والأهداف التي تتضمنها المنظومة الجديد.