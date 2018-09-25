تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، تبلغ من العمر 72 عاما، داخل منزلها، إثر قيام مجهول بضربها بـ"ألة" حادة على رأسها، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة خالته، جثة هامدة داخل منزلها بقرية السفاينة بطوخ.

وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أشرف عليها اللواء علاء فاروق مدير مباحث القليوبية لسرعة كشف غموض الحادث، وبالإنتقال تبين للمقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، أن الجثة لربة منزل تدعى "ف م 72عاما، وأن الجثة بها آثار ضرب على الرأس بقطعة حديدية، مما تسبب في وفاتها في الحال، وأنها مقيمة بمفردها بالمنزل محل الواقعة، واكتشف الجريمة، نجل شقيقتها، الذي ذهب إليها بالطعام نظرًا لإقامتها بمفردها، فوجدها جثة هامدة، ولم يتهم أحد.

وحرر محضر بالواقعة وجاري فحص المترددين عليها وعلاقاتها والمشتبه فيهم في إطار خطة بحث تهدف لضبط الجاني.