أجرى الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، زيارة ميدانية لمتابعة انتظام سير الدراسة بمدارس محافظة البحيرة، برفقة محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الأكاديمية، في بيان صادر اليوم، أن ذلك يأتي بمناسبة بدء العام الدراسي 2019 - 2018، وفي إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العملية التعليمية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت قيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وشملت الزيارة، تفقد عدة مدارس منها مدرسة السيدة زينب الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، ومدرسة فيروز محمد عبد اللاه، ومدرسة بنشواي الجديدة، ومدرسة شاكر فرج الثانوية بنين، ومدرسة جلال الشهاوى التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها، ومدى جاهزيتها من حيث المعامل، والمنشآت والفصول الدراسية، ومتابعة وصول الكتب لأيدي الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.