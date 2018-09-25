تستضيف مصر المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية "UPAV"، اتحاد وكالات السفر الناطقة بالفرنسية والذي سينعقد هذا العام في الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل، من خلال رحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

تأتي مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم في إطار الجهد المشترك وثمرة التعاون بين هيئة تنشيط السياحة ممثلة في المكتب السياحي بروما المشرف على بلجيكا، وشركة مصر للطيران أحد الرعاة للحدث عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصري ببروكسيل خالد البقلي.

وعقدت وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع سفارة مصر فى بلجيكا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات هذه الاستضافة بمقر إقامة السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا.

وشارك في المؤتمر السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا، والسيد عماد فتحي مدير المكتب السياحي المصرى بايطاليا والمشرف على بلجيكا، والسيد هادى حفيصة رئيس الاتحاد "UPAV"، وريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببلجيكا، بالإضافة إلى حضور العديد من المهنين في القطاع السياحي البلجيكي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وخلال المؤتمر، أشار السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلجيكا، لافتًا إلى مشاركة الشركات البلجيكية في بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون إمبان، مشيرًا إلى آوجه التعاون المختلفة بين البلدين.

وأشار عماد فتحي مدير المكتب السياحي المصري بروما والمشرف على بلجيكا، إلى أن النمو والتحسن الذي شهدته الحركة السياحية الوافدة لمصر في عام 2017، موضحًا أن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لإبراز الإمكانيات السياحية الهائلة التي تزخر بها مصر من حيث السياحة الثقافية أو الشاطئية وغيرها.

ولفتت ريم عرابي مديرة مكتب مصر للطيران ببلجيكا، إلى ارتفاع عدد الركاب بنسبة 14٪ بين يناير وأغسطس 2018 للحركة المغادرة من بروكسل مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد الرحلات بين البلدين الى 5 رحلات أسبوعيًا، مؤكدة أن شركة مصر للطيران تعمل على توفير التشغيل المناسب لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة بين البلدين.

وأوضح هادي حفيصة رئيس الاتحاد "UPAV"، أن دور الاتحاد يرتكز في تعريف أعضاءه بأهم المقاصد السياحية حول العالم، مضيفًا أن المؤتمر السنوي هو حدث سنوي مهم، مبينًا أنه سيتم دعم مصر وامكانياتها السياحية الكبيرة من خلال المؤتمر هذ العام واعادة اكتشاف المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر، أنه هذا المؤتمر سيضم 150 شركة سياحة بلجيكية في الجزء الناطق بالفرنسية، وبتواجد منظمي الرحلات الأساسين بالسوق البلجيكي والمتخصصين في السياحة الثقافية والسياحة النيلية.