قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي الإيراني كان مكسبًا لقادة إيران، موضحًا أنه في عام واحد من إبرام الصفقة نمت موازنتها بنسبة 40%.

وأضاف "ترامب" خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران باتت قادرة على حمل الرؤوس النووية وزيادة القمع المحلي وتمويل الإرهاب، وبث الدمار، وأن أمريكا ستعمل على الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من تنفيذ خطته.

وتابع أنه "لا يمكن لنا أن نسمح لأكبر راعي إرهاب في العالم، الذي ينادي بالموت لنا ويهدد بإزالة إسرائيل، بأن يمتلك سبل إيصال رأس حرب نووي لأي مدينة على وجه الأرض".

وأوضح: "ندعو الدول لنبذ النظام الإيراني وأن ندعم الشعب الإيراني وهو يناضل ليعود إلى مصيره الديني الحق".

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".