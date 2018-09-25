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حجازي يكرم قيادات منظومة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

حجازي يكرم قيادات منظومة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

ترامب يحدد مساهمة بلاده في عمليات حفظ السلام بنسبة 25%

ترامب يحدد مساهمة بلاده في عمليات حفظ السلام بنسبة 25%

السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

بالصور| إيمان تحول هوايتها لحرفة يدوية: "بحلم بمصنع صغير لشغلي"

بالصور| إيمان تحول هوايتها لحرفة يدوية: "بحلم بمصنع صغير لشغلي"

الانتهاء من استعدادت انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس "سي" بأسيوط

الانتهاء من استعدادت انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس "سي" بأسيوط

فيديو مرعب.. طفل صغير يتعلق من عنقة في الملاهي على ارتفاع 137 قدما

فيديو مرعب.. طفل صغير يتعلق من عنقة في الملاهي على ارتفاع 137 قدما

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بالفيديو| تلميذ يترجى معلمته: "أنام ربع ساعة وهعملك اللي عاوزاه"

بالفيديو| تلميذ يترجى معلمته: "أنام ربع ساعة وهعملك اللي عاوزاه"

تسديد المصروفات المدرسية عبر مكاتب البريد في 4 خطوات

تسديد المصروفات المدرسية عبر مكاتب البريد في 4 خطوات

تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

المدارس تحت حصار أولياء الأمور: «وآدى قعدة»

المدارس تحت حصار أولياء الأمور: «وآدى قعدة»

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

«نورة».. السرطان خطف منها «رئة» وناقشت الماجستير على جهاز تنفس

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

الزوجة «المقموعة» بوصفها فاعلة ومفعولاً بها: البداية إهانات.. والنهاية خيانة وطلاق

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