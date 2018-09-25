الانتهاء من استعدادت انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على فيرس "سي" بأسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، انتهاء المديرية من الاستعدادات لبدء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على مرض فيرس "سي"، والتي تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده وكيل وزارة الصحة بمراسلي الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، بقاعة المؤتمرات الخاص بمديرية الصحة والسكان بأسيوط، للإعلان عن استعدادات المديرية للبدء في تنفيذ مبادرة الرئيس في أول أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، إن محافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى بالحملة، والتي تنطلق في أول أكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وتستهدف الحملة فحص 2 مليون و593 ألفا و104 مواطنين بمحافظة أسيوط من سن 18 عاما إلى ما فوقها، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الأولى من نوعها على مستوى العالم، ولا يوجد أي دولة قامت بعمل مسح لجميع سكانها من قبل.

وأعلن الدكتور أسامة حجازي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة، تشكيل فرق مسح بمختلف الوحدات الصحية، تعمل على فترتين من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ3 عصرا، وأخرى من الساعة 3عصرا حتى الـ9 مساءً، ويتكون الفريق من طبيب "بشري أو أسنان أو صيدلي" ومدخل بيانات وممرضة يقومون باستقبال المواطنين في مختلف نقاط المسح، ويجرى تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص القادم للفحص، وإجراءات الفحص من خلال عينة الدم وقياس الضغط والسكر والوزن للتأكد من سلامته وفي حالة تأكد إصابته، يجرى تحويله إلى أحد مراكز العلاج المحددة بالمحافظة لصرف العلاج.

وأشارت الدكتورة نهى عبدالله عبدالنبي، بمديرية الصحة، أن فرق المسح سوف تعمل في 239 وحدة صحية في 13 إدارة صحية، و17 مستشفى عام ومركزي ونوعي بمختلف مراكز المحافظة، مضيفه، أنه جرى تجهيز 965 فريق مسح سوف ينتشر في 256 نقطة مسح بالمحافظة.

وأشارت مدير إدارة الرعاية الأساسية، إلى أنه جرى تجهيز 5 مراكز علاجية مقسمه جغرافيا بالمحافظة، ويوجد مركز في القوصية لخدمة مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط ومركز في صدفا لخدمة مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج ومركز في أسيوط الجديدة لخدمة مراكز الفتح وأبنوب وساحل سليم والبداري وأسيوط الجديدة ومركزين بمدينة أسيوط أحدهم في مركز صحي الوليدية، وأخر في مستشفى الراجحي الجامعي لخدمة سكان مركز ومدينة أسيوط.