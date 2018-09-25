قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجمعية العامة باتت هيئة تراعي مصالح الدول الخمس دائمة العضوية ولا تعبأ بالمشاكل والمظالم الواقعة في أنحاء العالم.

وأضاف "أردوغان"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن في الماضي القريب العالم شهد ما جرى من مشاكل في البوسنة ورواندا والصومال، مؤكدا أن تركيا ستظل مدافعة عن الوضع القانوني والتاريخي بالقضية الفلسطينية حتى ولو أدار العالم برمته ظهره.

وأكمل: "بتنا نشاهد المأساة والمشاهد التي لا يود العالم رؤيتها، وللأسف فإن هذه الأعمال التي تدار في شتى المجالات من الصحة والتعليم والغذاء والثقافة وغيرها، هي في واقع الأمر بعيدة عن رضاء الأنفس".

وأوضح أنه من الضروري عمل إصلاح شامل في هيكل وبنية مجلس الأمن والأمم المتحدة.