ميناء دمياط يفوز بجائزة الأفضل في مجال حماية البيئة البحرية

فاز ميناء دمياط، اليوم، بجائزة أفضل ميناء تجاري مصري بمجال حماية البيئة البحرية عن هذا العام، حيث تسلم اللواء بحري أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، درعًا وشهادة تقدير.

كما فاز بجائزة شخصية العام البحرية لهذا العام اللواء بحري طارق غانم، والذي يشغل منصب مستشار وزارة النقل لشؤون النقل البحري.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بميناء الإسكندرية، بمناسبة اليوم البحري العالمي 2018 تحت شعار "تراثنا– نقل بحري أفضل لمستقبل أفضل IMO 70".

وشهد الاحتفال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وقائد القوات البحرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية، وعدد من الدبلوماسيين، وسفراء الدول الأجنبية، والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب، وقيادات النقل البحري.

وقال صالح، في تصريحات صحفية، إن فوز ميناء دمياط بتلك الجائزة يعد تتويجًا للجهود التي تبذلها الهيئة في التطبيق التام لاشتراطات التداول النظيف، وتطبيق المعايير العالمية لشحن وتفريغ البضائع المختلفة بالوسائل والأدوات الملائمة، والتي تحافظ على البيئة البحرية من التلوث، فضلًا عن إجراء مناورات لمكافحة التلوث البحري بصفة دائمة، للتعرف على أفضل الوسائل للتعامل مع أنواع الملوثات المختلفة.

وأكد جاهزية الميناء بالوسائل الذاتية لمكافحة التلوث بعد حصولها على شهادة ISO 14001 للحفاظ على بيئة عمل نظيفة، وهو ما يتم مراجعته دوريًا عن طريق هيئة اللويدز ريجستر وهي الجهة المانحة للشهادة، وتطبيق الميناء لمنظومة إمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية بدلًا من اعتمادها على محركاتها والتي تعرف بمنظومة OPS "لأول مرة في الموانئ المصرية"، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية من التلوث.