إحالة 39 عاملا وإداريا للتحقيق لعدم انضباطهم وظيفيا بالسنطة في الغربية

قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، إحالة 39 من قوة العاملين بمنشآت تابعة للمحليات والصحة والطب البيطري، للتحقيق بسبب ترك العمل.

كان رئيس مجلس المدينة، تلقى تقريرا من إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، يشمل التفتيش الإداري، على الوحدة الصحية بقرية الروضة، وتبين عدم وجود 4 أطباء وممرضات وتركهم العمل، وبالوحدة الصحية بقرية المنشأة الكبرى تبين وجود ترك عمل لـ6 أطباء وممرضات وإداريين.

كما تضمن التقرير رصد عدم تواجد 24 طبيبًا وممرضة وإداري من قوة العاملين بالوحدة الصحية بقرية كفر كلا الباب وواحد موظف من قوة العاملين بالوحدة البيطرية بذات القرية و5 موظفين بالوحدة المحلية للقرية فأصدر قراره المذكور.