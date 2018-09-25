قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تواصل محاربة الإرهاب في سوريا.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بعض البلدان قطعت التزامات عسكرية سمحت للنظام بأن يعزز موقعه رغم أن المسئولين لم يساءلوا بعد ولكن سيساءلوا عما فعلوا يومًا".

وتابع: "الشعب السوري يدفع الثمن، ولا منتصر في سوريا لأنها باتت ركامًا، المطلوب الآن أن نظفر بالسلام تحت راية الأمم المتحدة".

وأكمل: "علينا ان نقر حلًا لا توافق عليه الدول الضامنة لعملية آستانة بل الدول المجاورة لسوريا والأسرة الدولية عن طريق الدعم والتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام".

واستكمل: "نحترم السيادة السورية، ولا يجب علينا أن نحل محل النظام السوري لنختار قائده، لكن لا يجب استمرار هذا القائد إلى ما شاء الله".