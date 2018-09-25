قال الدكتور محمد فايز فرحات، الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدل على أن سياسة أمريكا مقامة على دفع الحلفاء الأموال مقابل دعم الولايات المتحدة لهم.

وأضاف "فرحات"، خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أن كلمة ترامب في الأمم المتحدة يكتنفها الكثير من الغموض تجاه قضايا دولية مهمة، موضحًا أن ترامب يقوم بتسويق قرارته لإقناع الداخل الأمريكي أن تلك القرارات لصالح المواطن الأمريكي واقتصاد بلاده.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال جويتريش في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي، الذي يستند إلى القوانين، بين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".