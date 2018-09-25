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"أبو هشيمة" عن زواجه من شقيقة رونالدو: لا تصدقوا الشائعات

"أبو هشيمة" عن زواجه من شقيقة رونالدو: لا تصدقوا الشائعات

رئيس "زفتى": التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتحديد رسوم جمع القمامة

رئيس "زفتى": التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتحديد رسوم جمع القمامة

"إعلام الغردقة" ينظم دورة تدريبية في مهارات التحرير الصحفي والمونتاج

"إعلام الغردقة" ينظم دورة تدريبية في مهارات التحرير الصحفي والمونتاج

ياسمين سعيد تعلن عودة "الجمعة في مصر" لموعده الأصلي في السادسة مساء

ياسمين سعيد تعلن عودة "الجمعة في مصر" لموعده الأصلي في السادسة مساء

إحالة 39 عاملا وإداريا للتحقيق لعدم انضباطهم وظيفيا بالسنطة في الغربية

إحالة 39 عاملا وإداريا للتحقيق لعدم انضباطهم وظيفيا بالسنطة في الغربية

ميناء دمياط يفوز بجائزة الأفضل في مجال حماية البيئة البحرية

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في "الوطن" غدا: الصين وفيتنام وروسيا يتنافسون على توريد الأرز لمصر

في "الوطن" غدا: الصين وفيتنام وروسيا يتنافسون على توريد الأرز لمصر

قانونيون عن تصوير تلميذ يترجى معلمته النوم: "يحق لأسرته طلب تعويض"

قانونيون عن تصوير تلميذ يترجى معلمته النوم: "يحق لأسرته طلب تعويض"

تسديد المصروفات المدرسية عبر مكاتب البريد في 4 خطوات

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تفاصيل وأماكن أراض طرحتها "الإسكان" بـ8 مدن اليوم

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