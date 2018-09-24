قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشارك غدًا في قمة نيلسون مانديلا للسلام، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الرئيس سوف يلقي كلمة في قمة مانديلا تتضمن تحية للرئيس مانديلا، والتأكيد على أنه رمز للسلام، وأحد الرموز الكبرى في إفريقيا، لافتا إلى أن الرئيس سيذكر أيضًا رموزا أفريقيا أخرى، كما ستتضمن كلمة الرئيس أيضًا بعض مواقف مصر تجاه أفريقيا.

وأشار إلى الرئيس سيلتقي رئيس وزراء بلغاريا، ورئيس وزراء النرويج.