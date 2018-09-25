قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش كان به بحث مستفيض حول التعاون بين مصر والأمم المتحدة، موضحًا أن السكرتير العام وجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تبذله مصر في مجالات متعددة.

وأضاف " شكري"، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بنيويورك، أن السكرتير العام وجه الشكر للسيسي في الدور الذي تلعبه مصر في حفظ السلام والتنمية وكذلك مساهمة مصر في إصلاح الأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر مجموعة الـ 77 والصين.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بتحذير من تزايد الفوضى وسط تهديدات بانهيار النظام العالمي المستند إلى القوانين.

ويشارك في اجتماع الجمعية العامة نحو 130 من زعماء العالم من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال في الجلسة الافتتاحية لأكبر تجمع للقادة في العالم إن الثقة في النظام العالمي الذي يستند إلى القوانين وبين الدول "عند حافة الانهيار، وأن التعاون الدولي أصبح أكثر صعوبة".