بدأت وزارة الدفاع الروسية إيصال أولى مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة «حميميم» فى سوريا، وذلك على خلفية حادث إسقاط طائرة «إيل-20» الروسية، ووفاة 15 على متنها، ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن مصادر إعلامية روسية قولها «إن عمل هذه المجموعات سيهدف إلى التشويش على عمل الرادارات وأنظمة الاتصالات والتحكم بالطائرات التى ستهاجم الأراضى السورية».

وأعلنت وكالة أنباء «سبوتينيك» الروسية، اليوم، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الروسى اعترضت مقاتلة أمريكية فى سماء سوريا، وأضافت الوكالة أن الصور التى نشرت، اليوم، على شبكة الإنترنت تظهر أن الطائرة الأمريكية التى اعترضتها المقاتلة «سو-35إس» الروسية أثناء تحليقها فى سماء سوريا، هى مقاتلة «إف-22».

وصرح نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة كل المسائل المتعلقة بسوريا، بما فيها تسليم منظومة «S-300»، مع الولايات المتحدة، وقال وزير الدفاع الأمريكى، جيم ماتيس، فى تصريح للصحفيين إنّ «أى أسلحة إضافية هدفها دعم الأسد».

وخلال مكالمة هاتفية، اليوم، مع الرئيس فلاديمير بوتين، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من أن نقل أسلحة متطورة إلى أيد غير مسئولة سيزيد من الأخطار فى المنطقة، وأضاف أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها.

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وأعاد «نتنياهو»، اليوم، تأكيد ثقته برواية سلاح الجو الإسرائيلى. وقال للصحفيين: «سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكرى الإيرانى فى سوريا، وسنواصل التنسيق العسكرى مع الجيش الروسى».

وبدأ الأطفال السوريون الدراسة فى بقايا مدارس حطمتها الحرب، وأشارت منظمة «يونيسيف» إلى أن 2.1 مليون طفل سورى تسربوا من الدراسة هناك، بينما يقدر عدد المتسربين فى دول الجوار التى لجأوا إليها بنحو 700 ألف.