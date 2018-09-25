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جامعة بني سويف: تطبيق أيزو 9001 بمركز التعليم الإلكتروني المدمج

جامعة بني سويف: تطبيق أيزو 9001 بمركز التعليم الإلكتروني المدمج

الفريق مميش: جارِ دراسة رسوم الخدمات البحرية في الموانئ مع النقل

الفريق مميش: جارِ دراسة رسوم الخدمات البحرية في الموانئ مع النقل

"النيابة الإدارية" تكشف مستجدات واقعة تصوير مريضة عارية بالعباسية

"النيابة الإدارية" تكشف مستجدات واقعة تصوير مريضة عارية بالعباسية

موسى عن مأدبة حضرها السيسي بالأمم المتحدة: "ما عزموش الواد تميم"

موسى عن مأدبة حضرها السيسي بالأمم المتحدة: "ما عزموش الواد تميم"

"الرئاسة": لقاء السيسي وترامب كان مثمرا وإيجابيا للغاية

"الرئاسة": لقاء السيسي وترامب كان مثمرا وإيجابيا للغاية

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ترامب يدافع أمام الأمم المتحدة عن طروحاته مهاجما إيران بحدة

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