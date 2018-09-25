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الديهي: كل الناس كانت قاعدة في القاعة مستنية كلمة السيسي

الديهي: كل الناس كانت قاعدة في القاعة مستنية كلمة السيسي

ضياء رشوان: السيسي ركز على مفهوم الدولة الوطنية في كل خطاباته

ضياء رشوان: السيسي ركز على مفهوم الدولة الوطنية في كل خطاباته

النص الكامل| السيسي يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها في كلمته

النص الكامل| السيسي يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها في كلمته

وكيل "رياضة النواب": اتحاد الكرة فاشل وأرفض تولي "سويلم" رئاسة اللجنة

وكيل "رياضة النواب": اتحاد الكرة فاشل وأرفض تولي "سويلم" رئاسة اللجنة

ضياء رشوان: موقف مصر من القضايا الإقليمية ثابت ولن يتغير

ضياء رشوان: موقف مصر من القضايا الإقليمية ثابت ولن يتغير

بالفيديو| "موز بالكوكايين".. أحدث حيلة لتهريب المخدرات

بالفيديو| "موز بالكوكايين".. أحدث حيلة لتهريب المخدرات

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جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

جلال أمين.. رحيل مفكر "الاستقلال الوطني"

الشرطة تصحب أبناء شهدائها إلى المدرسة: «أحياءٌ عند ربهم»

الشرطة تصحب أبناء شهدائها إلى المدرسة: «أحياءٌ عند ربهم»

بالصور| طلاب مدرسة بالقليوبية يجلسون على "حصيرة".. والتعليم: جار التحقيق

بالصور| طلاب مدرسة بالقليوبية يجلسون على "حصيرة".. والتعليم: جار التحقيق

قانونيون يوضحون عقوبة رئيس مصلحة الجمارك حال ثبوت تلقيه الرشوة

قانونيون يوضحون عقوبة رئيس مصلحة الجمارك حال ثبوت تلقيه الرشوة

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

معركة «التختة» فى عيون أوائل الثانوية والمتفوقين: «الدكة الأولى لا تصنع المعجزات»

شهادة جديدة.. «أعمال التفاهم الدولى» لـ«السيسى»: تجربة إصلاحاتكم ناجحة ومؤثرة

شهادة جديدة.. «أعمال التفاهم الدولى» لـ«السيسى»: تجربة إصلاحاتكم ناجحة ومؤثرة

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