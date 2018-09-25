قال ولي أمر الطالب محمد الفايد، الذي شارك بمسابقة "The Voice Kids" على إحدى القنوات الفضائية، وخرج من التصفيات النهائية في موسم العام الماضي، إن نجله تعرض للاعتداء بالضرب من زملائه داخل مدرسة عبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية، بمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وسبه بألفاظ خادشة بداية من أول يوم في العام الدراسي، وتكرر الأمر مرة أخرى اليوم.

وأضاف ولي الأمر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البداية كانت بطلب بعض زملائه التقاط صور معه، بعدها اعتدوا عليه بالضرب على مؤخرة رأسه، وإزاحته على باقي زملائه، وتوجيه السباب له بألفاظ لا تليق بالطلاب.

وروى ولي أمر الطالب تفاصيل الواقعة: "في أول يوم دراسي أقدم الطلاب على انتظار نجلي خارج المدرسة بالعصى، وخاف أن يخرج من المدرسة واتصل بي وجئت للمدرسة، ورأيت الطلاب المعتدين وحاولت التقاط صور لهم ولكنهم أخفوا وجوههم.

وأكد: "أبلغت إدارة المدرسة التي لم تتأخر في الاهتمام بالموضوع وظننت أن الأمر انتهى وغاب نجلي ثاني أيام الدراسة، حتى فوجئ اليوم تجمع حوله نفس الطلاب في الفسحة وتوجيه ألفاظ وسخرية وفي نهاية اليوم الدراسي اعتدى عليه أحدهم بالحجارة في وجهه، آخر يعتذر له باستهزاء- أسفين يانجم".

ومن جانبه، قال ربيع الهلباوي مدير عام إدارة سمسطا التعليمية، إنه فوجئ بمنشور والد الطالب على موقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، مؤكدًا توجهه صباح الغد، لحضور طابور الصباح بالمدرسة، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإذا ثبت إدانة بعض الطلاب بحق "الفايد"، سيتم توقيع عقوبة لائحة الانضباط المدرسي عليهم، والتي تصل إلى حد الفصل من المدرسة.