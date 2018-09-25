لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم، في حادث انقلاب سيارة بيجو بين نفقي أبو صالح وبياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف اتجاه محافظة المنيا.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بيجو بين نفقي أبو صالح وبياض العرب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، والذي وجَّه بسرعة نقل الجثة والمصابين.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، و تم نقل جثة لشخص ويدعى "عبد الرحمن.ش.ج" 35 عامًا، وإصابة 4 آخرين وهم "رزق.ع.م" 38 عامًا، موظف مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسجحات بالجسم، "سعد.ت.ج" 38 عامًا، "جمال.ع.م" 38 عامًا، تاجر فاكهة، و"عامر.م.ع" 36 عامًا، وتم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعثر محمد حسين محمد، مسعف بمرفق إسعاف بني سويف، وسالم علي محمد، سائق سيارة الإسعاف، على مبلغ 18 ألفًا و436 جنيهًا بجوار أحد المصابين في الحادث، وسلموا المبلغ المالي بمحضر إلى أشرف عبده بقسم الطوارئ داخل مستشفى بني سويف الجامعي.